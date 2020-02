In Maierhofen (Großwilfersdorf) in der Oststeiermark wurde am Sonntagvormittag eine Frau (34) durch mehrere Schüsse getötet. Der mutmaßliche Täter ist der Ex-Freund der Frau aus Oberösterreich.

In der Oststeiermark kam es zu einer Beziehungstat © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Eine Bluttat ereignete sich am Sonntagvormittag in Maierhofen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. In einem Einfamilienhaus, in dem das 34-Jährige Opfer gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter wohnte, wurde die Frau am Sonntagvormittag erschossen. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 34-Jährigen aus Steyr-Land in Oberösterreich. Es dürfte sich um einen Juristen handeln, der auch kurzzeitig im Haus mit der Steirerin wohnte. Die beiden waren ein Paar und trennten sich Ende Jänner. Heute tauchte er zwischen 10.15 und 10.30 Uhr plötzlich bei der 34-Jährigen auf. Weil die Frau ihn kommen sah, verständigte sie ihren Bruder, der dann gemeinsam mit zwei weiteren Brüdern zur Schwester fuhr. Die 34-Jährige dürfte sich schon seit längerer Zeit von dem Mann bedroht gefühlt haben.