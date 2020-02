Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© FF Bad Loipersdorf

"Herausgeholt habe ich sie, mehr habe ich nicht gemacht“, ist Markus Kirchebner sehr bescheiden. Der 52-Jährige hat gestern in Bad Loipersdorf eine 92-jährige bettlägerige Frau gerettet, die – nachdem in der Küche ihres Hauses ein Brand ausgebrochen war –, im völlig verrauchten Zimmer lag.

Die ungarische Pflegerin (69) der 92-Jährigen hatte gegen 8.50 Uhr einen Topf mit Speiseöl auf die Herdplatte gestellt. Das Öl überhitzte und entzündete sich. Die ganze Küchenzeile geriet binnen kurzer Zeit in Brand.