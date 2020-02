Nachdem der Seeadler hierzulande bereits als ausgestorben galt, verbringen 2020 insgesamt 176 Tiere ihren Winter in Österreich. Im Südburgenland und der Oststeiermark überwintern neun Exemplare.

Der Seeadler ist Österreichs Wappentier © Fotolia (Wojciech Nowak)

Insgesamt verbringen im heurigen Jahr 176 Seeadler die Wintermonate in Österreich – neun von ihnen im Südburgenland und der Oststeiermark. Laut WWF Österreich sind das Burgenland und Niederösterreich die wichtigsten Gebiete für die Winterrast der Vögel, die hierzulande noch vor zwanzig Jahren als ausgestorben galten. Jahrelange Bemühungen zum Schutz der Seeadler hätten dazu geführt, dass eine gleichbleibend hohe Anzahl an Tieren in Österreich überwintert.