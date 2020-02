Ein 61-jähriger Mann schnitt sich bei Forstarbeiten am Mittwoch im Bezirk Oberwart mit einer Motorsäge in den linken Unterschenkel.

Ein 61-Jähriger hat sich im Bezirk Oberwart mit einer Motorsäge verletzt (Sujetbild) © Juergen Fuchs

In der Gemeinde Mariasdorf im Bezirk Oberwart hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann bei Forstarbeiten mit einer Motorsäge verletzt. Der 61-Jährige und seine Ehefrau sägten dünne, gefällte Bäume in Stücke, als der Mann in eine Bodensenke stieg und das Gleichgewicht verlor. Dabei schnitt er sich mit seiner Motorsäge oberhalb seines Arbeitsschuhes in den linken Unterschenkel.