Kuriose Gerichtsverhandlung"Mit Faust die Nase berührt" - Gilt das als Faustschlag?

Mit der Faust einen anderen berühren: Gilt das als Schlag? Diese Frage galt es nach einem Streit zweier Autofahrer am Bezirksgericht Fürstenfeld zu klären. Die Szene wurde im Gerichtssaal "nachgespielt".

© Thomas Pilch

Sie spielen den Angeklagten, der Herr Bezirksanwalt schlüpft in Ihre Rolle.“ Diese Aufforderung der Richterin an einen Zeugen klingt zwar eher nach Laientheater als nach Gerichtsverhandlung, erweist sich aber als hilfreich, um einer juristisch spannenden Frage auf den Grund zu gehen: Was ist eigentlich ein Faustschlag?