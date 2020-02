Zahlreiche Hochzeitspaare im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wollen sich das Jawort an einem auffälligen Datum geben, wie etwa am 20. 2. 2020 oder 22. 2. 2020.

Jawort am 20.2.2020

© (c) Jürgen Fuchs

Der Februar ist dieses Jahr für Hochzeitspaare besonders attraktiv: „Von elf Trauungen fallen diesen Monat acht auf den 20. und 22.“, verrät Rosmarie Fuchs, Referatsleiterin am Standesamt Pöllau. In der drittgrößten Gemeinde des Bezirks mussten an diesen besonderen Terminen viele Anfragen abgelehnt werden. Fuchs: „Vier pro Tag ist leider das Maximum. Nachgefragt haben mehr als zwanzig Paare.“