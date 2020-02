Kleine Zeitung +

Waldbach-Mönichwald Tausende Liter Jauche verschmutzten Lafnitz

Montagnachmittag leiteten drei Oststeirer in Waldbach-Mönichwald bis zu 30.000 Liter Gülle auf eine Wiese. Die Jauche lief jedoch über die Wiese in einen Kanal, einen Bach und in die Lafnitz. Ob Fische gefährdet wurden, ist noch unklar.