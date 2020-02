Facebook

Am Ende der Verhandlung sieht der Angeklagte ein: „Es hätte nicht soweit kommen müssen.“ Der Oststeirer wurde ins Fürstenfelder Bezirksgericht zitiert, um sich für einen Verkehrsunfall Ende letzten Jahres zu verantworten. Der junge Mann hatte sich auf einer Autobahnauffahrt vorgedrängt – laut eigener Aussage seien keine herannahenden Autos zu sehen gewesen – und kollidierte mit einem weiteren Pkw. Der Lenker dieses Wagens wurde dabei verletzt. Die Staatsanwaltschaft schickte dem Angeklagten ein Diversionsangebot, hätte er gezahlt, wäre die Angelegenheit vom Tisch gewesen. Was tat aber er? Er steckte den Kopf in den Sand und ignorierte das Schreiben.