Schüler, Direktor Franz Patz (l.), Josef Pauger und Christian Gartner (3.v.l.) präsentieren die Nistkästen © Helmut Steiner

Waldwirtschaftlicher Unterricht in der Theorie und mit viel Praxis ist fixer Bestandteil der Ausbildung in der Land- und forstwirtschaftlichen Fachschule Hatzendorf. „Vom Baumerl setzen bis zu Starkholzernte wird alles gemacht, was man in einem bäuerlichen Betrieb können muss. Auch Sicherheitstechnik spielt eine große Rolle“, erläutert Forstlehrer Christian Gartner.