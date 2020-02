Die Regionalentwicklung Oststeiermark bietet eine kostenlose, mehrtägige Ausbildung zum Radtouren-Führer an. Start ist im April.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Topplan-Shooting © (c) ARochau - stock.adobe.com (Alexander Rochau)

Eine Ausbildung zum Radtourenführer für die Radregion Oststeiermark bietet die Regionalentwicklung Oststeiermark an. Die Ausbildung ist mehrtägig und kostenlos, die Teilnehmenden sind nach bestandener Prüfung berechtigt, geführte Gruppen- oder Einzeltouren am Trekking- oder am E-Bike zu erarbeiten und auch durchzuführen.