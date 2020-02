Facebook

Beim Aufprall öffneten sich die Airbags © FF Hirnsdorf

Weil ihr, ersten Informationen zufolge, schlecht geworden sei, kam eine schwangere Oststeirerin am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit ihrem Pkw in Hirnsdorf auf Höhe Lagerhaus von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sie war auf der B54 in Fahrtrichtung Hartberg unterwegs gewesen. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Auf der Rückbank saß ein Kind.