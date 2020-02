Kleine Zeitung +

SoLaKo-Initiative Bauern und Konsumenten teilen sich Ernte und Risiko

Die steirische Initiative „SoLaKo“ will solidarische Landwirtschaft in der Oststeiermark stärker verankern. Dazu findet am Samstag, dem 8. Februar, in Kaindorf bei Hartberg eine Info-Veranstaltung statt.