Germany's Next Topmodel Vize-Miss Styria: "Ich hoffe, dass ich es ins Finale schaffe!"

Die Vorauerin Sarah Posch hat bereits die Titel Vize-Miss Styria 2018 und Vize-Miss Austria 2018 in der Tasche. Derzeit kämpft sie auf ProSieben um den Titel "Germany's Next Topmodel" - und so ist es bisher für sie gelaufen.