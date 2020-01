In einer Kurve auf der Schildbachstraße in der Gemeinde Hartberg Umgebung kam es zur Kollision zweier Pkw.

Die beiden Pkw touchierten © FF Schildbach

An so ziemlich der gleichen Stelle auf der Schildbachstraße, an der sich schon am vergangenen Mittwoch ein Unfall ereignet hatte - ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen - passierte auch am Montag ein Verkehrsunfall.