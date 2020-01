Ob in Fürstenfeld, Großwilfersdorf oder Kroisbach - die Oststeirer tanzten am Wochenende auf verschiedenen Bällen.

Der Fürstenfelder Pfarrgemeinderat organisierte den "Binkerlball" © Gerald Hirt

Im Fürstenfelder Kulturhaus fand zum fünften Mal ein „Binkerlball“ statt, der vom Fürstenfelder Pfarrgemeinderat mit Stadtpfarrer Alois Schlemmer, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Helga Siutz und Organisatorin Gerti Kohl veranstaltet wurde. Zahlreiche Besucher, darunter Bürgermeister Franz Jost, folgten großteils der Tradition und brachten in einem „Binkerl“ selbst die Jause für die Ballnacht mit. In familiärer Atmosphäre wurde bei bester Laune zu den Klängen des Musiker-Duos Franz Zettl und Wolfgang Gmoser bis in den frühen Morgen eifrig das Tanzbein geschwungen. Der Reinerlös kommt der Erneuerung der Glocken der Stadtpfarrkirche Fürstenfeld zugute.