Oben am Kulm auf 1000 Meter vier Grad plus - unten am Stubenbergsee auf 400 Meter drei Grad minus: Je nach Nebeldecke gab's am Sonntag im Steirerland sonnige oder trübe Aussichten mit entsprechenden Temperaturen.