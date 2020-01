Facebook

Die Unfallstelle © FF Kaindorf

Zu einem spektakulären Unfall wurde die Feuerwehr Kaindorf in der Nacht auf Samstag gerufen: Eine junge Frau war mit ihrem Auto auf der L 413, der Dienersdorferstraße, unterwegs, als sie in einer Rechtskurve plötzlich ins Schleudern geriet. In der Folge prallte der Pkw gegen die angrenzende Böschung und überschlug sich, bevor er auf der Fahrbahn am Dach zum Liegen kam.