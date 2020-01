2011 war die Stubenbergerin Sabine Grübl eine E-Auto-Pionierin. Seither ist sie nur noch elektrisch gefahren. Sie nahm und nimmt dafür einiges in Kauf.

Sabine Grübl, E-Auto-Fahrerin der ersten Stunde aus Stubenberg, mit ihrem Auto, das immer noch fährt © KK

Oktober 2011 war es, da erschien in der Kleinen Zeitung eine Geschichte über die Stubenbergerin Sabine Grübl: Sie war damals eine der ersten Privatpersonen in der Region, die all ihre Fahrten mit dem eigenen Elektroauto machten. Jetzt ist Jänner 2020 – und Sabine Grübl fährt immer noch mit demselben Elektroauto, ja, sogar immer noch mit derselben Batterie, wie sie betont.