Umstrittenes 5G-Netz kommt Hartberg als einzige Gemeinde im Bezirk dabei

Ab 25. Jänner startet die A1 Telekom Austria in 129 Gemeinden in Österreich das 5G-Netz, darunter auch in Hartberg. Bürgermeister will sich vor solchen Innovationen nicht verschließen. Kritiker warnen vor Strahlenbelastung.