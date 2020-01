Auf der A2 kam am Mittwochvormittag ein Pkw von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer angrenzenden Böschung. Die Freiwilligen Feuerwehr Neudorf war im Einsatz.

Der Pkw überschlug sich laut Feuerwehr an der angrenzenden Böschung © Freiwillige Feuerwehr Neudorf

Am Mittwoch ist es gegen 10 Uhr vormittags zu einem Verkehrsunfall auf der A2 gekommen. Ein Pkw kam nach Angaben der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Neudorf von der Fahrbahn ab und überschlug sich an einer an die Autobahn grenzenden Böschung. Der Lenker wurde dabei laut der zu Hilfe gerufenen Wehr leicht verletzt.