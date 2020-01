Kleine Zeitung +

Zwei Einsätze in Pöllau Lkw blieb auf Böschung hängen und Auto krachte in Traktor

In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr Pöllau zwei Mal ausrücken. Am Mittwoch war ein Lkw auf einer Böschung hängengeblieben. Bereits am Montag war ein Pkw ungebremst auf einen Traktor aufgefahren.