Wenn man sich die Erfolgsliste von Simone Steiner im Stocksport durchliest, kann man nur schwer glauben, dass sie erst 24 Jahre alt ist. Die Wenigzellerin hat 23 steirische Meistertitel gewonnen und 21 österreichische, sie ist dreifache Europameisterin, im Februar 2019 holte sie diesen Titel zum ersten Mal in der allgemeinen Klasse. Sie darf sich aber auch bereits sechsfache Weltmeisterin nennen, unter anderem 2014 (als 18-Jährige in ihrem Maturajahr) und 2018 in der Königsdisziplin Zielbewerb-Einzel und dreimal mit dem österreichischen Team. In den vergangenen zwei Jahren blieb sie national und international ungeschlagen, insgesamt hat sie in ihrer Karriere bereits mehr als 225 (!) Podestplätze errungen.