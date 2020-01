Mittwochnachmittag krachte ein junger Mann mit seinem Auto bei der L436 frontal in mehrere Bäume. Der Lenker, der offensichtlich unverletzt geblieben sein soll, flüchtete danach. Die Erhebungen der Polizei laufen.

Das Fahrzeug wurde total zerstört © Feuerwehr Sebersdorf

Einen nicht alltäglichen Einsatz hatte am Mittwochnachmittag die Feuerwehr Sebersdorf. Ein Mann war mit seinem Auto auf der L436 in Richtung Großhartmannsdorf unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam und frontal in eine Baumgruppe krachte.