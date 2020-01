Im Soma-Markt in Fürstenfeld können Menschen mit geringem Einkommen einkaufen. Beschäftigt sind dort Langzeitarbeitslose, die Waren abholen und sortieren.

Karl Sommersguter (58) sammelt Lebensmittel von Geschäften ein © Jonas Pregartner

Bedächtig holt Karl Sommersguter eine Schachtel Pralinen aus der Plastiksteige. „Die grünen Kisten darf ich nicht mitnehmen, ich muss umschlichten“, sagt er – und legt das Konfekt in eine der roten Steigen aus dem alten Ford Transit. Dann greift er nach der nächsten Schachtel, und nach der nächsten. Bis die Kiste voll ist. Fünf grüne Steigen muss er leeren. In den Steigen ist auch Orangensaft. Ein Tetrapack ist aufgerissen, der Saft tröpfelt auf den Beton. Aus einem beschädigten Sackerl Reis rieseln die Körner zu Boden. „Wenn die Ware in Ordnung ist, dann kann man das picken“, sagt Sommersguter.