Sensationelles Comeback: Der Oststeirer Roman Durlacher errang bei der Kickbox-Weltmeisterschaft in Antalya nach langjähriger Kampfsportpause auf Anhieb den Vizeweltmeistertitel der Masters-Kategorie.

Roman Durlacher (in Rot) holte sich in der Klasse KL Masters bis 74 Kilogramm die Silbermedaille © Privat

Der Stubenberger Roman Durlacher ist nach mehreren Jahren Kampfsportpause wieder in den Wettkampfsport zurückgekehrt. Und das höchst erfolgreich: Er sicherte sich bei der WAKO-Kickbox-Weltmeisterschaft in Antalya den Vizeweltmeistertitel in der Klasse KL Masters (Seniorenklasse über 35 Jahren) bis 74 Kilogramm.