Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Wagen landete auf dem Dach © FF Grafendorf

Aus ungeklärter Ursache kam am Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Pkw-Lenkerin mit ihrem Wagen von der Lungitztalstraße ab. Die Lenkerin war von Wagendorf kommend in Fahrtrichtung Grafendorf unterwegs. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der sogenannten Hubertuskapelle, die Straße verläuft dort gerade.