Bei der Meisterschaft in Wien holte Nicole Probst einen ersten und zweiten Platz © Privat

Bodybuilding ist kein Hobby, sondern ein Lebensstil“ – so beschreibt Nicole Probst ihre große Leidenschaft, die ihren Alltag bestimmt. Was und wann sie isst, was sie unternimmt, wie oft sie trainiert – bei allem spielt Bodybuilding eine wesentliche Rolle, erzählt die 27-Jährige aus Buch-St. Magdalena. Und das seit mehr als drei Jahren. Im Herbst 2016 hat sie professionell mit Bodybuilding begonnen.