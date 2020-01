Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Region steht groß auf der politischen Agenda. Daten zeigen, dass dafür noch viel zu tun ist.

Für Pendler akzeptabel gelten laut einer Schweizer Studie nur Fahrzeiten bis 50 Minuten © Harald Hofer

Mit 880 Autos pro 1000 Einwohnern weist der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld laut dem Verkehrsclub Österreich (VCÖ) eine der höchsten Pkw-Dichten in Österreich auf. Familien in der Region haben zwangsläufig zwei oder sogar mehr Karossen in der Garage stehen.