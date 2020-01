Zu einem schweren Unfall kam es Mittwochvormittag auf der L 401 in Hartberg. Ein Auto war frontal in einen Lkw, der gerade rückwärts in eine Firmeneinfahrt hineinschob, gekracht. Dabei wurde die Lenkerin verletzt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Pkw-Lenkerin dürfte den Lkw übersehen haben © Feuerwehr Hartberg

Mehr als einen Schutzengel hatte eine Oststeirerin bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochvormittag. Die Frau war alleine auf der L401 in Richtung Fürstenfeld unterwegs, als sie auf Höhe der Firma Interex in einen Lkw, der gerade rückwärts von der Straße in die Firmeneinfahrt hineinschob, krachte.