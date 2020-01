Am Sonntag gegen 22 Uhr brach in einem unbewohnten Gebäude ein Brand aus, das Feuer griff auf die hölzerne Dachkonstruktion über. Bei den Löschversuchen erlitten zwei Männer eine leichte Rauchgasvergiftung.

© FF Pöllau

Einsatz für die Feuer Pöllau am Sonntagabend: In einem unbewohnten Altgebäude in Unterneuberg brach im Erdgeschoß ein Brand in einem Hobbyraum aus. Das Feuer breitete sich auf die hölzerne Dachkonstruktion aus. Im Hobbyraum hielten sich zwei Einheimische im Alter von 25 und 27 Jahren auf, die deren Löschversuche blieben erfolglos. Beide Männer erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und wurden in das LKH Hartberg eingeliefert. Der Brand dürfte im Bereich eines elektrischen Heizkörpers ausgebrochen sein, nähere Erhebungen sind notwendig. Der Brand wurde von der Feuerwehr Pöllau gelöscht. Kurz nach ein Uhr konnte durch die Einsatzleitung der Feuerwehr "Brand aus" gegeben und ins Rüsthaus eingerückt werden.