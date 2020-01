Verletzt wurde bei dem Unfall in Oberwart niemand.

Pkw krachte gegen Burger King-Werbetafel © FF Oberwart

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall ist es am Sonntagvormittag in Oberwart gekommen. Ein Pkw krachte gegen die Werbetafel eines Fast-Food-Lokals, verletzt wurde dabei niemand. 13 Helfer standen für etwa eine Stunde im Einsatz, teilte die Stadtfeuerwehr in einer Aussendung mit. Das links vorne beschädigte Auto wurde mithilfe eines Krans geborgen und vorerst auf einem Parkplatz abgestellt.