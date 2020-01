Facebook

Der Traktor stürzte über diesen Abhang © FF St. Lorenzen am Wechsel

Großes Glück im Unglück hatte am Donnerstagnachmittag ein Waldbesitzer in Festenburg (Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel). Der Mann war gegen 15.20 Uhr damit beschäftigt, mit der an seinem Traktor befestigten Kippmulde einen Forstweg zu ebnen. Dabei kam der Traktor vom Weg ab und stürzte, sich mehrfach überschlagend, etwa 25 Meter über einen Abhang. Ein Baum stoppte die stürzende Zugmaschine schließlich, die seitlich zum Liegen kam.