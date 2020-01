Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Übernehmen das Netzwerk 111: Katrin und Christoph Zöhrer © Sissi Furgler Fotografie

Das Restaurant und Café Netzwerk 111 wird unter neuer Führung wiedereröffnet. Katrin und Christoph Zöhrer vom oststeirischen Traditionsgasthaus und Café Zöhrer haben das Hartberger Lokal, zu finden im TAC Business Center in Schildbach, übernommen. Am 10. Jänner lädt das Duo zur offiziellen Eröffnungsfeier, der Betrieb startet allerdings bereits am Dienstag, dem 7. Jänner.