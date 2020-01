Facebook

Der Mann wurde bei Forstarbeiten eingeklemmt © Sujet/Jürgen Fuchs

Bei Forstarbeiten in einem Wald in Bruck an der Lafnitz (Gemeinde St. Lorenzen am Wechsel) klemmte sich am Donnerstagvormittag vor 9.30 Uhr ein Mann einen Fuß zwischen zwei Holzblochen ein. Weil er sich selbst nicht befreien konnte, rief er um Hilfe. Ein Arbeiter auf einem nahen Betriebsgelände hörte die Hilferufe und verständigte die Einsatzkräfte und machte sich selbst auf in den Wald.