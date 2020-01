Facebook

Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz (im Bild allerdings im Rahmen einer Cobra-Demonstration) © APA

Am frühen Abend am Montag kam es im Raum Seibersdorf am Hammerwald (Gemeinde Grafendorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einer Alarmfahndung. Ausgelöst wurde dies durch einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus, zwei verdächtige Personen wurden von einem Augenzeugen beschrieben.

Zuvor waren die Täter in ein nahegelegenes Wohnhaus eingedrungen, dessen Besitzer nicht zuhause waren. Sie durchwühlten die Wohnräume, erbeuteten aber nur einen kleineren Geldbetrag. Danach zogen die Täter weiter.

Besitzerin bemerkte Einbruch

Sie zwängten bei einem weiteren Wohnhaus das Kellerfenster auf. Dies bemerkte allerdings die anwesende Hausbesitzerin. Als die Täter feststellten, dass jemand im Haus war, liefen sie in Richtung Ortszentrum davon.

Die Polizei reagierte sehr nachdrücklich: Die Polizeikräfte des Bezirks wurden alarmiert, der Polizeihubschrauber stieg auf und eine Diensthundestreife war unterwegs. Allerdings blieb die Fahndung zunächst erfolglos. Vier Männer wurden von der Polizei zwar angehalten, hatten aber mit den Taten nichts zu tun.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei ersucht, verdächtige Beobachtungen zu dem Vorfall, vor allem im Zeitraum zwischen 17.30 und 18 Uhr im Raum Seibersdorf, zu melden. Einer der Täter soll eine olivgrüne Jacke getragen haben. Außerdem ist noch unklar, wie die Täter zu den Tatorten gelangt sind und ob irgendwo ein Fahrzeug abgestellt war. Womöglich wurden die Tatorte auch vorher ausgekundschaftet. Hinweise nimmt die Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Hartberg, Tel. 059133-6230, entgegen.