Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz (im Bild allerdings im Rahmen einer Cobra-Demonstration) © APA

Am frühen Abend am Montag kam es im Raum Seibersdorf am Hammerwald (Gemeinde Grafendorf, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) zu einer Alarmfahndung. Ausgelöst wurde dies durch einen versuchten Einbruch in ein Wohnhaus, zwei Verdächtige Personen wurden von einem Augenzeugen beschrieben.