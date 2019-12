Facebook

Gerhard Kornschober vor dem Plakat zur Kampagne © Susanne Rauschenbach

Als langjähriger Eulenzüchter hat Gerhard Kornschober aus Markt Hartmannsdorf seine Tiere ständig beobachtet. Dabei sind ihm einige Tage im Jahr besonders in Erinnerung geblieben: wenn zu Silvester oder anderen Feierlichkeiten Feuerwerkskörper in die Luft gejagt wurden und seine Tiere komplett verängstigt und verstört reagierten. Kurz vor dem Jahreswechsel hat er aus diesem Grund eine Kampagne gegen Feuerwerke ins Leben gerufen und setzt dabei auf Bewusstseinsbildung. 46 steirische Gemeinden unterstützen ihn dabei und machen unter anderem in den Gemeindezeitungen auf die Problematik aufmerksam.