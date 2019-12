Rettungshubschrauber C 12 brachte das kleine Mädchen in die Kinderchirurgie nach Graz.

Zu einem Rettungseinsatz in St. Jakob im Walde rückte am Samstag das Christophorus 12-Team aus Graz aus: Ein ein Jahre altes Mädchen hatte sich beim Spielen einen Finger in der Türe eingeklemmt. Der Notarzt versorgte die kleine Oststeirerin noch vor Ort, bevor es mit dem Hubschrauber in die Kinderchirurgie nach Graz ging. "Es muss nun geklärt werden, ob nur die Fingerkuppe gequetscht wurde oder auch der Knochen betroffen ist", so der Notarzt.