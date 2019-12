Facebook

Vertreterinnen und Vertreter von Chance B, Land, Gemeinde und Region © Chance B

Wie können Menschen auch im Alter gut zuhause leben? Mit dieser Frage beschäftigte sich die Chance B drei Jahre lang im Rahmen eines EU-Projektes gemeinsam mit ungarischen Partnern. Geschaffen wurden ein „Case und Care Management“ und eine „Alltagsbegleitung“. Beide Dienste wurden kürzlich präsentiert. Die Case Managerinnen der Chance B kommen in den Bezirken Weiz und Hartberg-Fürstenfeld zu den Familien nach Hause, um zu informieren und zu beraten. Gemeinsam wird nach den individuell passenden Lösungen gesucht, damit ein Leben in der gewohnten Umgebung weiterhin gelingt. Seit dem Projektstart 2017 wurden auf diese Weise bereits mehr als 200 Familien in der Steiermark und in Ungarn unterstützt.