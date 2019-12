Drei Betriebe, die mehr Platz brauchen, siedeln sich im Hirnsdorfer Gewerbegebiet in der Gemeinde Feistritztal an.

Hier entsteht das neue Bürogebäude der IT Binder GmbH © IT Binder

Es tut sich etwas in der Feistritztaler Wirtschaft: ein Betrieb zieht um, zwei weitere siedeln sich neu in der Gemeinde an.