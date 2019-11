Facebook

© Collage/Fotos: Hans Oberländer, GEPÖA, Hans Graner, Rene Strasser, Privat

Die Südost- und Oststeiermark hat Leistungsträger in zahlreichen Sportarten. Sie sind Weltmeister, Europameister, Medaillengewinner bei internationalen Bewerben und Stützen von Mannschaften in den höchsten Ligen. Wie breit das Spektrum an Spitzensportlern aus der Region ist, machen die Nominierten für unsere „Köpfe der Region“ in der Kategorie Sport deutlich.