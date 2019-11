Neben dem ganztägigen Funkleistungsbewerb und der Sanitäts-Leistungsprüfung fand in Rohrbach an der Lafnitz auch der zweite Bereichsfeuerwehrtag dieses Jahres statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehrsanitäter bei der Leistungsprüfung © Hans Peter Feichtinger

Der Bewerb um das Funkleistungsabzeichen in Bronze sowie die Sanitäts-Leistungsprüfung wurde in diesem Jahr im Schulzentrum von Rohrbach an der Lafnitz abgehalten. Die Freiwillige Feuerwehr Rohrbach unter Führung des Ortsfeuerwehrkommandanten Andreas Hödl sowie Ortsfunkbeauftragten Patrick Bischhorn und Ortssanitätsbeauftragten Georg Wiedner organisierte in den Räumlichkeiten ideale Voraussetzungen zur Abwicklung der Bewerbe und Prüfungen.