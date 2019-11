Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Bezirk können keine Stimmen mehr abgegeben werden © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Im Bezirk ist die Landtagswahl 2019 geschlagen. Die letzten Wahllokale schlossen um 14 Uhr ihre Türen. Jetzt wartet man gespannt auf die ersten Ergebnisse. Was schon am Vormittag gemunkelt wurde, dürfte sich bestätigen: Die Wahlbeteiligung soll in einigen Gemeinden sehr niedrig gewesen sein.