Künstlerin, Pianist, Autorin, Kulturveranstalter: Die Nominierten in der Kategorie Kultur bringen ihre ganz eigene Note in das Kulturleben der Region ein.

Carmen Lammer, Johannes Hödl, Angelika Loderer, Michael Mehsner und Philipp Scheucher © Collage: Alexander Fritz; Jürgen Fuchs; Julian Mullan; Johann Schleich; KK

Das kulturelle Leben in der Süd- und Oststeiermark wird von Menschen getragen, die sich mit großem Einsatz engagieren. Ob im Theater, in der Musik, als Veranstalter oder in der Literatur. Fünf Vertreterinnen und Vertreter mit Wohnort oder Wurzeln in der Region sind für die Wahl zum „Kopf des Jahres“ nominiert.

Dixie und Swing im Herzen

Sozusagen aus einem Geburtstagsgeschenk an sich selbst entstand in den vergangenen Jahren eines der erfolgreichsten Musikfestivals in der Oststeiermark. Anlässlich seines 60. Geburtstags organisierte der in Fürstenfeld aufgewachsene Musiker Johannes Hödl im Jahr 2016 zum ersten Mal das „Internationale Dixie- und Swingfestival“ in seiner ehemaligen Heimatstadt. Der Zuspruch war so überragend, dass es Dank der Unterstützung der Stadt und Sponsoren seither jedes Jahr eine Wiederholung gab. „Heuer bin ich erstmals mit einer schwarzen Null ausgestiegen“, freut sich Hödl, der für seine Leidenschaft bislang selbst jährlich Geld zuschießen musste. Der Erfolg beflügelt, die Planungen für das Festival 2020 laufen schon.

Johannes Hödl veranstaltet das Dixie- und Swingfestival in Fürstenfeld © Jürgen Fuchs

Kunst mit internationalem Echo

Am 27. November wird in St. Virgil in Salzburg der Kardinal-König-Kunstpreis vergeben. Die diesjährige Preisträgerin steht freilich schon fest. Es ist die gebürtige Feldbacherin Angelika Loderer. „Loderers Affront gegen das Gewohnte zeigt sich in den ungewöhnlichen Material- und Formverbindungen“, lobte die Jury die 35-Jährige, die in der Meisterklasse von Erwin Wurm an der Angewandten in Wien und am Wimbledon College of Art in London studierte. Ihre Arbeiten haben ausgeprägten experimentellen Charakter, aber auch in der Modebranche ist Loderer keine Unbekannte mehr. Bei einem Fotoshooting für ein Modemagazin griffen Musikerin Björk und Fotograf Nick Knight auf Messingschuhe zurück, die Loderer gefertigt hatte.

Angelika Loderer erhält den Kardinal-König-Kunstpreis © Julian Mullan

Hochkarätige Kunst für Feldbach

In Michael Mehsners Brust schlagen zwei Herzen: Das des Juristen, der Stadtamtsdirektor in Feldbach ist, und eines, das kräftig für die Kultur pocht. Jahr für Jahr bringt der Feldbacher hochkarätige Kunst in die südoststeirische Bezirkshauptstadt. Sein Ziel ist, einen Mix aus lokalen Akteuren und illustren Gästen wie Adele Neuhauser und Julia Stemberger auf Feldbachs Bühnen zu bringen. Dieses Ziel spiegelt sich auch in den kulturellen Höhepunkten wider: die „Sommerspiele“, die 2020 zum 50. Mal stattfinden, die Festivals „Nebel reißen“ und „A Hard Year‘s Spring“ sowie der Literaturwettbewerb der Stadt, der alle zwei Jahre Textakrobaten vor den Vorhang holt.

Michael Mehsner bringt Kultur nach Feldbach © Johann Schleich

Unter Europas Besten

Im Jahr 2009 hat die Weizerin Carmen Lammer ihr erstes Buch, den Roman „Der Besuch eines alten Freundes“ geschrieben. Der Durchbruch gelang ihr heuer mit ihrem Werk „Glatt und verkehrt“, das Prosa und Lyrik enthält. Sie gewann damit den oststeirischen Literaturwettbewerb Wortschatz, bei der Siegerehrung las Peter Simonischek aus ihrem Werk. Und als Krönung schaffte sie es mit dem gleichen Buch unter hunderten Autoren aus ganz Europa unter die besten drei bei dem Amazon-Wettbewerb Kindle-Storyteller-X-Award. Die Siegerehrung fand auf der Frankfurter Buchmesse statt.

Die Weizer Autorin Carmen Lammer schaffte ihren Durchbruch mit dem Werk "Glatt und verkehrt" © Alexander Fritz

Pianist von Weltrang

Ebenfalls aus Weiz kommt der Pianist Philipp Scheucher. Schon mit zehn Jahren begann er sein Begabten-Klavierstudium an der Grazer Musikuniversität. Inzwischen zählt der 26-Jährige, der unzählige Preise gewonnen hat, zu den besten Pianisten der Welt. Heuer brachte er seine Debüt-CD „Quasi Fantasia“ heraus. Seine Wohnung in Graz hat er aufgegeben und lebt aktuell in Hannover.