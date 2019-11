Nach Grafendorf kam es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld abermals zu einem Dämmerungseinbruch. In Hartberg brachen Diebe in eine Wohnung ein und stahlen Schmuck.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Hartberg schlugen abermals Täter in der Dämmerung zu © Christian Penz

Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in eine Wohnung in der Sanklstraße in Hartberg ein. Die Diebe dürften laut Polizeiinspektion Hartberg die Dämmerung genutzt haben, um unauffällig in das Gebäude einzudringen.