Von Vorau bis nach Loipersdorf laden heuer wieder zahlreiche Christkindlmärkte in den kommenden Wochen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zum Verweilen ein. Wir haben eine Auswahl für unsere Leser zusammengestellt.

Mehr als eine Million Lichter erleuchten heuer wieder die Stadt Hartberg © Bernhard Bergmann/Stadt Hartberg

Bereits seit Anfang November lockt die große Weihnachtsausstellung auf Schloss Burgau Gäste von Nah und Fern an. An diesem Wochenende folgen die nächsten Christkindlmärkte in Hartberg und Fürstenfeld.