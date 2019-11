Philipp Schaudy gastiert mit seiner Multimedia-Show „Marokko“ am Mittwoch, 20. November, im Maxoom in Hartberg. Schaudy erzählt anhand beeindruckender Bilder vom viermonatigen Trip seiner Familie von Österreich bis nach Nordafrika.

Philipp Schaudy erzählt heute, 20. November, vom besonderen Roadtrip mit seiner Familie in Hartberg © Philipp Schaudy

Was kann zwei Menschen, die in sieben Jahren eine Weltreise über 87.000 Kilometer mit dem Fahrrad hinter sich gebracht haben, in Sachen Reisen noch überraschen? Zwei kleine Kinder beispielsweise. „Wir haben die Langsamkeit des Reisens neu und auf eine uns bis dato unbekannte Art entdeckt“, sagt Valeska Schaudy.