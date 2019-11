Der Weizer Hochschullehrer Johannes Steinwender dirigiert am 24. November das Netanya Chamber Orchestra bei einem Konzert in Tel Aviv.

Johannes Steinwender bereitet sich akribisch auf das Konzert in Tel Aviv vor © Franz Brugner

Bis auf ein paar Restkarten für Spontanentschlossene ist das Konzert des Netanya Chamber Orchestras im knapp 500 Personen fassenden Saal des Performing Arts Center in Israels pulsierender Küstenstadt Tel Aviv seit Tagen ausverkauft. Die Erwartungshaltung seitens des anspruchsvollen Publikums, der sich Johannes Steinwender am Dirigentenpult stellen muss, ist also groß.