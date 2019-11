Facebook

Zahlreiche Menschen haben in der Ost- und Südoststeiermark heuer wieder von sich reden gemacht. Ob durch bemerkenswerte Leistungen im Sport, in Wirtschaft und Forschung, Kultur, Entertainment, als Gastgeber, Newcomer oder als soziales Gewissen der Region. Wir möchten die Menschen dahinter vor den Vorhang bitten und suchen auch heuer wieder die „Köpfe des Jahres“ der Ost- und Südoststeiermark.

Dazu haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, bereits wichtige Vorarbeit geleistet und in den vergangenen Wochen Hunderte Vorschläge gemacht, wer aus Ihrer Sicht an der Wahl teilnehmen sollte. Aus diesem umfassenden Angebot – ein rundum beeindruckender Ausweis der kreativen Kraft der gesamten Ost- und Südoststeiermark – hat die Redaktion der Kleinen Zeitung 35 Menschen ausgewählt, die nun stellvertretend für alle anderen in die Wahl gehen.

7 mal 5

In sieben Kategorien stehen jeweils fünf Kandidaten zur Wahl. Ab heute können Sie, liebe Leserinnen und Leser, Online und mittels in der Zeitung abgedruckten Kupon Ihre Stimme abgeben. Wer hat es am meisten verdient, Kopf des Jahres 2019 zu werden? Machen Sie mit! Wir stellen Ihnen auf den folgenden Seiten alle Kandidaten kurz vor.

Ab sofort können Sie hier für Ihre ost- und südoststeirischen Favoriten abstimmen:

Die Kategorien Entertainment präsentiert von New Sales Way Soziales Gewissen präsentiert von der Arbeiterkammer Steiermark Gastgeber präsentiert von Steinbichler Catering Newcomer präsentiert von Caj. Arzberger Wirtschaft und Forschung präsentiert von der Shopping City Seiersberg Sport präsentiert von der Volksbank Steiermark Kultur präsentiert vom Land Steiermark

Online abstimmen können Sie bis inklusive 26. Dezember, Kupons müssen ebenfalls spätestens am 26. Dezember eingesandt werden (es zählt der Poststempel). Danach treten die Redakteurinnen und Redakteure der Kleinen Zeitung zusammen und schreiten zur Auszählung.

Große Gala im Styria Media Center

Die Gewinner werden Mitte Jänner in einer Gala-Veranstaltung im Skyroom des Styria Media Centers präsentiert und gebührend gefeiert. Hier Impressionen von der "Köpfe des Jahres"-Gala im Jänner 2019:

Gewählt wird übrigens nicht nur in der Ost- und Südoststeiermark, sondern zeitgleich auch in der Obersteiermark, in der Südweststeiermark sowie in der Landeshauptstadt Graz. Insgesamt stehen in der ganzen Steiermark 140 spannende Menschen zur Wahl.