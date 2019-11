Der Schulchor der Neuen Musikmittelschule Gerlitz in Hartberg steht im Mai 2020 in der Oper Graz auf der Bühne. Die Schüler singen bei "Romeo & Julia" ein Liebeslied, inklusive Beatboxing. Im Vorfeld wurde dafür ein Film gedreht.

Der Schulchor der Musik-NMS Gerlitz studiert für die Opernaufführung „Romeo & Julia“ ein Liebeslied ein. Dafür standen die Schüler nun vor der Kamera © Daniela Buchegger

Der Refrain für den großen Auftritt in der Oper Graz sitzt schon. Die Bühne ist freilich noch eine andere. Im Klassenzimmer mit zur Seite geschobenen Tischen und Sesseln schmettert der Schulchor der Neuen Musikmittelschule Gerlitz in Hartberg Zeilen seines Liedes „Love is the Greater Plan“ in den Raum. Zuhörer gibt es auch, die Schüler der ersten Klasse klatschen begeistert.